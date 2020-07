Dobry den,

momentalne v rodine resime ze babicce jenz zije sama v podnajmu prislo podivne vyuctovani sluzeb a to zejmena:



- Ve vyuctovani je voda uvedena poze jako "Podily ve FM", vite prosim co to znamena?

- Ve vyuctovani jsou nahle zvedle i ostatni zalohy bez predchoziho uvedomeni babicky jenz v podnajmu zije (Zejemena uiklid)

- Vyuctovani je zasilano pouze mailem (i kdyz v zakonu neni uveden zpusob doruceni vyuctovani, je mozne pozadat o namitku proti zpusobu doruceni vyctovani kvuli technicke negramotnosti starsi osoby



Jaka je idealni cesta pro reseni problemu? Zaslat majitelce dopis s nesouhlasem k vyuctovani a pozadat o vysvetleni a dohlednuti ke zpusobu zpracovani vyuctovani?



Dekuji za radu