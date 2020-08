Dobrý den,



promýšlím podnikání na Amazonu. Všude je spostu užitečných rad, nicméně některé věci člověk nikde nevyčte.

Můj zámysl je nákup od dodavatele v Indii který zboží zabalí do originálních obalů, zboží bude expedováno přímo do jednoho ze skladů Amazonu v USA, logistika tudíž řešena službou FBA. Předpoklad po roce fungování 5-10 ks prodaného zboží denně při čistém výdělku 2000-2800$ měsíčně (vše uvádím jako příklad), tzn. roční příjem max. cca 30 000$ (i to mi příjde nereálné ale budiž, jde o příklad).

Můj dotaz je jak danit prodané zboží v USA(četl jsem že v USA nemají DPH což nějak nechápu), určitě nebudu podnikat z USA ale z ČR, tak že budu mít český ŽL, danit tedy v ČR ač se zboží nedostane ani do EU natož ČR? Tak ze jak může český živnostník podnikat tímto způsobem tak aby bylo vše ok, tzn. ja bez problemu na berňáku jak českým, tak americkým. A poslední dotaz být plátce DPH či nikoliv?

Všem děkuji za odpovědi 👍