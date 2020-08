Dobrý den,



rád bych požádal o zkušenosti, případně o radu, jak postupovat a na koho se obrátit v případě, že banka nedodržuje vlastní podmínky ve smlouvě.

Konkrétně se jedná o situaci, kdy mi banka neumožňuje čerpání hypotéky na základě aktualizovaného odhadu ceny nemovitosti, přestože jsem dodal všechny dokumenty, a to dokonce dvakrát, protože je v bance nejsou schopni je dohledat. Jediná komunikace ze strany banky nastala až po několika týdnech od prvního podání žádosti a prakticky probíhá jen tak, že se čeká na vyjádření oddělení pro čerpání hypotéky. Ve smlouvě je přímo napsáno, že po předložení požadovaných dokumentů banka uvolní finance do 5-ti pracovních dnů. Asi není třeba zdůrazňovat, že absence peněz z hypotéky způsobuje dost zásadní problémy. Jak mohu banku donutit, aby začala něco dělat nebo minimálně konstruktivně komunikovat?



A ještě jeden drobný dotaz, jiná banka nebyla z důvodů interních chyb, jako např. nesprávné jméno nebo zapomenutý požadavek na vydání karty, schopná vydat manželce platební kartu k účtu, tedy byla a stále je bez funkční platební karty už několik týdnů. Jaké jsou povinnosti banky v tomto případě?



Velmi mě irituje, že v případě jakéhokoli drobného porušení smlouvy ze strany klienta, dojde okamžitě k sankcím a tlaku ze strany banky, ale na druhou stranu mohou banky bez jakéhokoli postihu porušovat vlastní smlouvy s arogantním výsměchem jejích zaměstnanců a rád bych věděl, co mohu jako klient udělat.



Předem děkuji za konstruktivní odpověď.