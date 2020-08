Dobrý den, potřeboval bych znát pravděpodobnost úspěchu u soudu.

Mám starého nájemníka(73 let) v bytě 3+1 u Rajské zahrady. Pán platí nájem 12000 plus energie 1500. Já z nájmu platím 2500 do fondu oprav, pojištění a tak. Takže nájem je 9500. Což je dost málo, protože jsme si dělali průzkum a z realitek nám bylo řečeno, že s tímhle nájmem a smlouvou na dobu neurčitou, to bude problém a ztrácíme hned v nacenění 700 000kč. Zvýšil jsem nájem o 20% na 14000, ale pán neodpověděl, takže jsme to předali k sepsání advokátovi a podání na soud. Zajímá mě, podle vašich zkušeností, jak velký vliv má jeho věk - 73 let - na to, aby to soud žalobu zamítl, resp. abych já uspěl. Jenom podotknu, že není cílem pána vyhodit, pouze udržovat cenovou hladinu bytu, aby byl dobře prodejný. Na opravu nemám, takže jsem rád, že tam bydlí. Díky