Dobrý den,využil jsem možnosti podat daňové přiznání za rok 2019 později (25. 6. 2020), následně jsem ale zjistil, že jsem v něm udělal chybu. Dne 17. 8. 2020 jsem podal opravné daňové přiznání. Že je to možné udělat jsem se dozvěděl ze záznamu chatu s Davidem Stančíkem z Finančního úřadu pro JMK ( https://www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/320291310030011/chat/9169-david-stancik/ ):Martina: „Dobrý den, pokud potřebuji opravit na konci letošního března podané řádné přiznání k dani z příjmu, mohu podat přiznání opravné (protože byl termín všem prodloužen) nebo musím podat přiznání dodatečné, protože je po řádném termínu k podání DP? Děkuji Marina“David Stančík: „Dobrý den, Martino, až do termínu pro podání přiznání (letos 18. srpna) můžete kdykoliv v případě potřeby podat opravné daňové přiznání (i víckrát, ale to určitě nebude potřeba).“Jenže dnes mi od finančního úřadu přišlo rozhodnutí o zastavení řízení s odůvodněním, že lhůta pro podání DP uplynula dne 1. 4. 2020.Součástí rozhodnutí je také poučení o možnosti odvolat se do 30 dní. Ale obsahuje větu: "Odvolání je nepřípustné, směřuje-li jenom proti odůvodnění rozhodnutí.", což nevím, co znamená.Připadá Vám to v pořádku? Stalo se Vám to také? Dá se proti tomu nějak bránit resp. dá se s tím ještě něco dělat? Díky