Všechno lze, ale obvykle to s sebou nese nějaké náklady. Základ a nejjednodušší je podat soudu žádost o platební rozkaz, pokud se proti němu neodvolá je pravomocný a exekučně vymahatelný. Snad to jde i bez právníka (nevím, já to jednou řešil, ale přes právníka).



Pokud se odvolá, následuje klasické soudní řízení, opět neřeknu, jestli se lze zde obejít bez právníka.



No a když to všechno vyhraješ, následuje exekuční vymáhání - ale když není kde brát, je to těžké, nakonec můžeš náklady exekuce zaplatit ty.



Naše zákony jsou, bohužel, vůči dlužníkům velmi vstřícné a připravuje se ještě další změkčení, kdy bude stačit, když se úspěšnému uhrazení dluhu vyhýbá 3 roky a de facto bude zbaven povinnosti dluh splatit - návrh zákona z dílny Pirátů.



Za mne osobně - já bych se snažil dluh vymoci i s vědomím toho, že nakonec budu platit. Těch pár tisícovek by mi za znepříjemnění žívota takovému zmetkovi stálo, je otázkou, jestli si kvůli 1300 Kč chceš risknout, že nakonec zaplatíš třeba 20 tisíc. Já bych do toho šel, ale s vědomím toho, že si můžu dovolit to "na celé čáře projet".