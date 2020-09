Dobrý den, prosím o radu, zda mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, pokud jsem měla před prvním dítětem smlouvu na dobu určitou, která mi končila k 31.7.2019 a nyní jsem na DPP a od října(,kdy vyčerpám 300 hodin) přecházím na smlouvu. Jsem na začátku těhotenství, takže pokud by všechno vyšlo, tak bych na mateřskou odcházela v březnu. Což mi ale nevychází na těch odpracovaných 270 dní před nástupem na PPM.Nicméně v zákoně je, že musí být účast na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM, takže jestli tomu dobře rozumím, tak by se mi do toho započítávaly i ty měsíce z minulé práce tj. 04-07/2019?