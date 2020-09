Dobrý den,



rád bych se zeptal, jak je to s daňovým testem u daně z prodeje nemovitosti v případě, kdy je nemovitost (byt v OV) darovaný po přímé linii (rodič > dítě) - započítává se do časového úseku 5 let i doba vlastnictví zůstavitele jako je to v případě dědictví? Tedy například - rodiče mají byt v OV 15 let, darují ho dítěti, to se rozhodne byt po roce prodat - bude muset platit daň?



Velice děkuji.