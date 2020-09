Dobrý den ,obracím se s dotazem..Přítel od ledna podniká -má zámečnickou dílnu.Je plátce DPHProzatím je v pronájmu , za který posílá peníze každý měsíc .Pan majitel objektu- pronajímatel je živnostník . Mají mezi sebou smlouvu o pronájmu prostorOtázka zní: jak si přítel dá nájem do nákladů ? Nedostává od pana pronajímatele žádnou fakturu.Je možné zažádat o fakturu na konci roku za platby za celý rok a tuto fakturu dát jako službu -náklad do daňové evidence?Nebo stačí si dát do nákladů pouze na smlouvu o pronájmu + výpis z účtu o provedených platbách za tento pronájem ?Děkuji za odpověď a přeji krásný den