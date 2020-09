Záleží na tom, jaké daně máte vlastně na mysli.



Pokud daň z přidané hodnoty (DPH), tak tam se stanete plátcem DPH s povinností zaregistrovat se k této dani na Finančním úřadě, pokud za 12 (nebo i méně) po sobě jdoucích kalendářních měsíců váš obrat překročí 1 milion Kč. Obrat je součet vašich příjmů, bez odečtení výdajů. Kdybyste 1 milion obratu překročil dříve, třeba už za pouhých 5 měsíců, tak samozřejmě se stáváte plátcem DPH už po překročení té milionové hranice, ne až za 12 měsíců. Pozor na to, že při posuzování povinnosti registrace k plátcovství DPH se nezohledňuje obrat za kalendářní rok (tj. od ledna do prosince), ale za 12 po sobě následujících měsíců (z nichž část může být v jednom kalendářním roce a část ve druhém). Tj. 31.12. se to nevynuluje a od 1.1. se nezačíná zase od začátku.



Pokud ale myslíte daň z příjmů fyzických osob, tak tam povinnost podat daňové přiznání má každá fyzická osoba (ať už je to OSVČ nebo obyčejný člověk - nepodnikatel), jejíž roční příjmy, které jsou předmětem daně, přesáhly 15.000 Kč. Pokud máte příjmy pouze ze zaměstnání (a neměli jste více zaměstnavatelů zároveň), přiznání podávat nemusíte, ale tu daň stejně platíte, protože vám ji ze mzdy srazil váš zaměstnavatel.