30.4. jsem dál výpověď HPP a měl jsem vedlejší živnost.



1.5. jsem oznámil přes změnový líst přerušení živnosti, abych mohl na úřad práce. Přerušil jsem ji do 1.10.2020

Pořešil jsem čssz, zdravotní pojišťovnu ale na finančí úřad jsem zapomněl (ve změnovém listu to vyžadovalo přílohu a nevěděl jsem kde ji vytvořit). Doufal jsem, že se to nějak pořeší samo - že si to pošlou navzájem,



K 1.10. se mi živnost aktivovala. Dnes, 5.10. jsem vytvořil další změnový list s aktivací hlavní živnosti a nechal ho poslat na čssz, zdravotní a úřad práce.



Pracovnice na telefonu RŽP mi však řekla, že s Finančním úřadem si musím tohle pořešit manuálně, protože oni to tam neposílají.



Finanční úřad tedy neví, že jsem si přerušoval živnost? Mám to teď nahlašovat? Jsou pokuty?

Co dělat dál?