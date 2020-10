Dobrý deň, Ahoj,



Zaujímalo ako sa dania zisky klientov spoločnosti, ktorá sa zaoberá správou majetku srovnatelnou s obhospodařovaním. Táto spoločnosť registruje u ČNB zařízení, v ktorom, na základe určenej investičnej stratégie zhodnocuje majetok svojich klientov. Domnievam sa, že sa jedná stále o majetok klientov v správe spoločnosti a preto by zisky z tohoto majetku nemali podliehať dani z príjmu tejto spoločnosti. Základom dane by podľa mojho názoru mal byť iba zisk (-náklady) spoločnosti ako takej. V opačnom prípade by bol zisk z majetku klientov danený 2x - prvý krát na úrovni spoločnosti a následne na úrovni klienta (dajme tomu fyz. osobe). Má niekto s týmto problém skúsenosti ?