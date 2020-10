Zdravím, pročetl jsem si tento článek - https://1url.cz/bzUmX - a pár věcí je mi nejasných:Jde o toto:A) počítá se to z poslední "normální" mzdy, nebo z té, co dostanu od ČSSZ?B) počítá se to z čisté či hrubé mzdy?C) je to za jeden měsíc, nebo za více měsíců?Budu se teď skoro tři měsíce léčit s rozdrceným páteřním obratlem, a kdyby mě pak šéf chtěl vyhodit -"Ty nemáš na stole šroubováky seřazeny podle interní normy, to je na vyhazov! - tak mě zajímá, na co mám nárok, aby mě neodrbali.Děkuji za rady...