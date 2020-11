Nevíte prosím někdo, jaké to je za současného stavu se schůzemi SVJ?



Jsme malé SVJ o jedenácti bytech a předsedkyně svolala schůzi. Jak vidím, jak to všude okolo "střílí", tak se mi nechce zbytečně postávat v kočárkárně ještě s dalšími deseti lidmi. Co jsem Googlil, tak jsem v zásadě našel, že to nyní nejde, že se lidé mohou sice jako sousedé setkal, ale stejně se na ničem legálně dohodnout nemůžou, protože spolková činnost je výslovně zakázána (Je SVJ spolek?) no a jinde v tom nevidí problém, když je to do třiceti lidí. Teoreticky by to snad mohlo jít řešit elektronicky, nebo se k návrhům vyjádřit ano, ne a hodit do schránky, ale to mi taky nepřipadá moc šťastné.



No pak bych se chtěl zeptat, jak to je s odečty a revizemi. Teoreticky by letos měla ještě proběhnout výměna vodoměrů, měřičů tepla a revize plynu. Opět se mi aktuálně hrubě nelíbí, aby se mi coural po bytě někdo, kdo už předtím jen ten den navštívil desítky dalších bytů. Nemáte s tím prosím někdo nějaké zkušenosti?



Dík