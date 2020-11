Jsem OSVČ prvním rokem a moje hlavní výdělečná činnost je online.



Jsem herní vývojář a autor - prodávám kopie svojí hry na online platformě Steam a články na platformě Medium.

Danit plánuju paušálně pro co nejmenší daně.



Četl jsem, že když má člověk příjmy z Google Ads (tedy USA firma), tak se automaticky stává plátcem DPH.

Jak to funguje? Stávám se automaticky plátcem DPH při příjmech z firem v USA? Treaty o dvojitém zdanění mám jak se Steamem tak Medium vyřešeno - daním pouze tady, ne amerických 30%.



Platbu obdržuji měsíčně, poslední den následující měsíc. Začal jsem mít první příjmy v říjnu, takže teď 30. budu mít první výplatu. Jestli jsem plátce DPH, do kdy se musím registrovat?



A pokud jsem plátce DPH, jak budou vypadat daně? (ještě jsem sám příjmy nedanil nikdy).

Dejme tomu, že mám výplatu 100 000 Kč. Pokud bych danil paušálne 60% tak to bude 100*0,4*0,15 = 6k CZK v daních.



Pokud bych byl plátce DPH, znamenalo by to, že bych musel navíc platit 21%?? Tzn. dalších 21000 czk, dohromady 27% z mojí výplaty?



Sídlo mám v Česku a s USA nemám žádné pracovní vztahy kromě tohoto - USA firma mi měsíčně posílá výplatu za produkty co oni prodají pod mým autorským právem celosvětově.



Jsem tedy plátce DPH?