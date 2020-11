Dobrý večer,

v březnu jsem na chvíli vběhul do finančního světa, doba se zdála ideální pro vstup, vše bylo ideální do té doby, než jsem se spálil. Jednoduše řečeno, mladý student, bez peněz, chtěl vyzkoušet trochu toho investování, avšak jsem neměl tolik finančních prostředků, abych vběhnul do světa reálných akcií, dluhopisů atp., avšak šel jsem za vidinou zisku, do napákovaného světa derivatů, binárních opcí atd., kde se vše zdálo super, dokud nepřijde danění.

Rád bych se tedy zeptal, jakožto uplný daňový nováček, jestli zde mi někdo poradí s tím, jak a popřípadě jestli musím danit svůj výdělek, respektive prodělek? Vložil jsem do portálu +500 svých 5000 Kč, kde jsem se dostal třeba i na výdělek 7000Kč (počítám v tom vklad, takže čistý výdělek 2000), avšak po čase jsem se spálil a vím, že krátkodobé obchodování s deriváty není nic pro mne, jelikož jsem se dostal do ztráty na nějakých 4000 z původních 5000, a tak bych s tím milerád seknul.

Bohužel mi teď vrtá hlavou, zda-li budu muset vyplňovat daň přiznání, když vlastně dle jakéhosi zákonu nemusím danit nic, když jsem si vydělal do 6000, avšak se bojím, aby nebyl háček právě s tím, že jsem se chvíli nad těch 6000 dostal...



Mohu se zeptat, zda-li jsem tedy povinen vyplnit prohlášení, nebo se mne týká výjimka do 6000Kč. A pokud netýká, musím nahlásit i tyto věci (ačkoliv bych odvedl vlastně 0 na daních) ohlásit na pojištovnu? Všude čtu, že za tyto věci jsou dost velké penále, pokud to neudělám, na druhou stranu si říkám, že vlastně disponuju tak malým zdaňovacím obnosem (vlastně žádným pokud se nepletu), že by toto pravděpodobně možná nikdo neřešil, ale to jen hádám, nejsem zkušený.



Mockrát děkuji za každou odpověď,

s pozdravem,

M.