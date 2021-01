Tak to je ovšem značný rozdíl, platby v USD jsou výrazně dražší:

V ČSOB je to 1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč za typ platby SHA, příplatek 700 Kč pokud chceš OUR

u Unicredit je to 0,9 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč, příplatek 800 Kč, pokud chceš OUR



V obou případech tedy velmi drahé, to u jiných bank pořídíš levněji, např. FIO má za SHA paušál 200 Kč a za OUR 500 Kč (celkem, ne příplatek)



Opět jsou zde různé alternativy, které ovšem vyžadují buď spolupráci na straně příjemce platby (např. aby měl účet u PayPal a podobně), nebo založení a zprovoznění nějaké služby.

U malých částek se někdy vyplatí dát hotovost do obálky doporučeného dopisu či cenného psaní a poslat v tom, vyjde to levněji, než převod.