Dobrý den.

Můj zemřelý tchán měl v družstvu garáž, tedy členský podíl, neměl ji odkoupenou. Jeho žena, poté co před lety zemřel, platí ten členský podíl nadále, a chtěla by garáž přepsat na svého syna, mého manžela. On má ale dvě sestry, se kterými bychom se chtěli vyrovnat, aby to bylo spravedlivé. A teď nevím, co přesně a jak udělat? Potřebuji znalecký odhad té garáže, a podle něj pak sestry vyplatíme, nebo potřebuji tržní odhad nemovitosti? Nebo je lepší garáž odkoupit od družstva, a podle toho jim (sestrám )pak zaplatit dvě třetiny? My bychom ji zatím od družstva asi neodkupovali, poněvadž jsme mladá rodina s malými dětmi, hypotékou, a na odkoupení a ještě následné vyplácení sester bychom neměli. . Hledáme nejlevnější řešení. Děkuji za odpověď