V minulosti byl problém s příliš brzkým podáním daňového přiznání: https://www.podnikatel.cz/clanky/maji-vam-vratit-na-danich-s-priznanim-pockejte-do-unora/ Teď už na to mají workaround: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2019/informace-o-vraceni-preplatku-na-dani-9644 Jenze teď při podání DPFO elektronicky prodloužili lhůtu: https://money.cz/dane-a-ucetnictvi/2021-danove-priznani-muzete-podat-az-do-1-kvetna-ale-jen-elektronicky/ Má to vliv na vznik přeplatku? Pokud ano, týká se to každého podání (protože BÚ předem neví, jakou formu zvolím), nebo jen elektronického? Mám kvůli rychlejšímu vrácení přeplatku na chvíli deaktivovat datovou schránku a podat přiznání papírově?EDIT: Nějaký technický šotek mi to místo do daňové poradny hodil do obecné poradny, bohužel to nemohu přesunout. Sorry jako.