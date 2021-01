Dobry den, dne 28.5.2021 bude mit dcera 3. narozeniny a měla bych nastoupit do zaměstnání. Po telefonátu s personalistikou mi bylo naznačeno, ze muzu očekávat výpověď z organizačních důvodu s vyplácenym odstupnym.

Můj první dotaz zní, jestli mohu dostat výpověď z organizačních důvodu nebo pro nadbytecnost, kdyz vim, ze na stejnou pozici, kterou jsem vykonávala se vypisují výběrová řízení a byli přijati nový zaměstnanci. Například kolegyně bude odcházet na mateřskou dovolenou a místo, aby zavolali mne, přijali nového zaměstnance a ja dostanu výpověď pro nadbytecnost? To by mne zajímalo spis informativne, do této práce se již vrátit nechci.

Druhy dotaz spočívá v tom, jak postupovat s dalšími institucemi jako je úřad práce atd. Budu totiž až do prosince 2021 pobírat jeste rodičovský příspěvek. Nevim tedy, jestli se mam ihned po výpovědi hlásit na úřadu práce nebo u zdravotní pojišťovny, kdyz i po skončení pracovního poměru budu pobírat rodičovský příspěvek?

Dekuji za odpověď a radu