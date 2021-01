Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat na daň z příjmu při nákupu a prodeji nemovitosti. Dne 7.8.2019 jsem koupila chatu za 190 tis - následně 21.5.2020 jsem tuto chatu prodala za 390 tis. V roce 2020 jsem za utržené peníze koupila chatu. Co přesně znamená v dańovém zákonu - uspokojení bytové potřeby - abych nemusela platit 15 procentní daň z rozdílu. Kdybych i utržených 200 tis dala do zvelebení svého bytu / malování, udělání jádra bytu, okna a např. podlahy / - co vlastně můžu zahrnout do odpočtu od těch 200 tis.

Děkuji