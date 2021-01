Pokud to nemáš jako podnikatelskou činnost, nemůžeš proti sobě započítat ziskové a ztrátové obchody. Zkrátka vem věci, které jsi vlastnil méně, než 3 roky a z nich vyber ty, kde jsi měl vyšší prodejní cenu, než nákupní. Zisky sečti a přihlaš ke zdanění.

Co se týče limitů, tak snad jsou osvobozeny příležitostné příjmy do 30 tisíc za rok. Pozor, příjmy, ne zisky, já to tady chápu tak, že pokud objem prodaných věcí (a teď si nejsem jist, jestli všech, nebo těch nad 3 roky, nebo těch nad 3 roky a zároveň ziskových) nepřesáhl 30.000 Kč. A pokud to chceš dělat ve velkém, asi bych si zařídil živnost, už jen proto, abys mohl proti sobě započítat ziskové a ztrátové obchody, případně uplatnit další náklady. A řešil bych to s daňovým poradcem.