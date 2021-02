Dobrý den, manžel byl od ledna do konce září loňského roku zaměstnán, od října do konce roku byl evidován na ÚP. Rozhodla jsem se mu vypracovat daňové přiznání z důvodu slevy na manželku, kterou splňuji. Ale teď tápu zda mám do přiznání uvést celou výši slevy 24840, nebo částku ponizit o ty 3 měsíce co byl na ÚP. Pak měl také daňové zvýhodnění na dceru ve vyplatách, v potvrzení o zdanitelných příjmech je uvedeno těch 9 měsíců a já opět nevím zda zadat celý rok nebo jen těch 9 měsíců. Pak ještě nevím zda budou chtít nějaké potvrzení z ÚP nebo jim bude stačit pouze to rozhodnutí o evidenci co už máme. Děkuji velice za radu. Kaprálková,