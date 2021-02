Zdravím, mám dotaz, jak to vypadá pro DP 2020 s dary.V zákonech jsem našel toto:V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.--Na stránce Finanční správy se ale píše toto:Bezúplatná plnění lze uplatnit maximálně do výše 15 % základu daně.--Mohl by mi někdo poradit, jak to tedy je? Co je správně?