Dobrý den.Prosím o radu. S avízovaným koncem ING konta mi nastávají starosti. Nerudovské "kam s ním" tedy s nima. S penězi co tam mám..ING konto mi sloužilo jako odkladiště, části, volných prostředků s ehm lehounkýmúročením, ale s poměrně lehkým přístupem k nim, v případě potřeby, a uložených mimo ústav s běžným účtem (Fio)Samotným ING kontem nabízená Raiffeisenbank to tam má nějak šalamounsky uvedené. Sice to zde není přímo uvedené, ale zdá se mi, že to je navázno na účet tam vedený. U jiných bank jsou ještě další podmínky, třeba investice do fondů. Nějak se v tom ztrácím. Co zvolit? Koukal jsem do výpisu spořících účtů tady, trošku se v tom ztrácím, ale třeba mi dáte typ na něco dalšího.Děkuji za pomoc.ZdH