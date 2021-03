Ahoj, planuju koupit auto v Nemecku a resim, jak ho zaplatim, kdyz to nejde hotove. Mam EURa na uctu (Revolut) a resim, jak je co nejrychleji dostat na ucet nemeckeho autobazaru, abych na miste nemusel treba nocovat kvuli tomu, nez se pripisou penize prodejci. Na internetu jsem nic nedohledal, pouze nabidky na prevod CZK do Nemecka, za prislusny poplatek. Jelikoz se jedna o cca 30k EUR, tak ten poplatek je des. Muzu se pripravit dopredu, takze me napada treba zalozit si v Nemecku ucet a tam si poslat EUR a pak to zaplatit autobazaru, ale netusim, zda-li je to pruchozi ci jak rychle se pripisou penize poslane z Nemecka do Nemecka pokud se treba nejedna o stejnou banku.

Mate s tim nekdo zkusenosti? Moje predstava je prijet, auto je v pohode, cvaknu parkrat v mobilu, za chvili penize na uctu autobazaru a jedu....

Diky.