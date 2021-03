Dobrý den



rád bych Vás touto cestou poprosil o radu, jelikož jsem už naprosto zoufalý.



Můj problém: Jsem studentem vysoké školy a v období od 10. 2019 do 10. 2020 jsem pracoval na stáži na dohodu o pracovní činosti. V toto období jsem studoval a studuji stále i dnes - 9. 3. 2021.

Na začátku roku 2020 jsem zapomněl podepsat včas prohlášení poplatníka daně u zaměstnavatele a díky tomu mi za 3 měsíce byla stržena daň v plné výši i přesto, že jsem technicky měl nárok na slevy. Zaměstnavatel mi sdělil, že pokud budu i nadále pracovat u nich příští rok, podepíšu prohlášení poplatníka daně a peníze mi budou vráceny, pokud ne, je to na mně.

Já ovšem od 10. měsíce 2020 nepracuji a nemám ani jiného zaměstnavatele. Rád bych získal tyto peníze (4 820 Kč) zpátky, ale bohužel absolutně netuším jak. Strávil jsem poslední dva týdny hledáním a dotazováním, ovšem marně. Pokud by jste byli schopni mně nasměrovat na konkrétní formulář co mám vyplnit, byl bych více než rád.



Už jsem od posledního zaměstnavatele získal Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění.



Jde o to, že všude se dočítám jiné informace a nevím tedy pořádně, co mám dělat. Někde mi bylo řečeno, že musím vyplnit přiznání k dani z příjmu fyzických osob, jinde zas: "Ostatní o tento daňový přeplatek nicméně musí zažádat, a to například prostřednictvím elektronického formuláře pro vrácení daně na portálu finanční správy." - tento formulář zaboha nemohu najít.



Nikdy jsem daně předtím nevyplňoval a při pokusu o vyplnění mi málem praskla hlava.



Děkuji za Váš čas