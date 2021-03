Dobrý den, mám podepsané 2 studentské úlevy na dani u různých zaměstnavatelů, vadí to? Co mi hrozí? A lze to nějak vrátit zpět nebo dopřiznat? Jednu úlevu už mám podepsanou dlouho a druhou před měsícem a přišla mi už nezdaněna výplata. Hrozí nějaká pokuta?