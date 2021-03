Dobrý den,

jsem OSVČ, řemeslník, mám paušální náklady 80%, tudíž neeviduji výdaje.

Dotazem u několika daňových poradců jsem získal několik různých odpovědí. Poradí mi někdo zákony a paragrafy, kde bych mohl zjistit co mi stát nařizuje? Těch zákonů, norem a předpisů je celkem přes dva miliony...



1.

Půjčil jsem kamarádce peníze, bez úroku, máme sepsanou smlouvu o půjčce se stanoveným datem, do kdy to musí celé vrátit. Když to nestihne, tak po datu splatnosti už tam bude mít malý úrok. Splácí mi to po různých částkách podle toho, jak se jí to zrovna hodí.

DOTAZ 1: Musím splátky od kamarádky zahrnout do sumy příjmů pro přiznání k dani OSVČ?



2.

V souvislosti s novým typem fungování České republiky jsem musel v roce 2020 rozprodávat svůj movitý majetek. Abych přežil, protože na covid bonus samozřejmě nemám nárok. Jde o věci většinou z oboru IT, ale ne výhradně. Použitý cvičební stroj, například, do IT nepatří. K většině věcí již nemám původní kupní doklady, protože nakupuji přednostně jako soukromá osoba (bez použití iča). Některé věci však byly koupeny ve velkoobchodech (při nákupu jsem použil své ičo). Nic z prodávaných věcí nesouviselo s mou řemeslnou výdělečnou činností, vše bylo nakoupeno pro osobní potřebu. Některé věci byly nepoužité, většina však šla do frcu jako použité zboží. I nepoužité věci byly prodány za nižší, než kupní cenu - v mém mailu bych snad našel informace o většině nakupů. Tudíž lze hovořit o prodeji za účelem ztráty. Vedu si poměrně detailní přehled o těchto bazarových prodejích. Za rok 2020 jsem takto získal cca 130tKč. A zmenšil svůj movitý majetek o cca půl milionu.

DOTAZ 2a: Musím příjmy z těchto prodejů zahrnout do sumy příjmů pro daňové přiznání?

DOTAZ 2b: Pokud ano, musím tyto příjmy dát do jiných procent paušálních nákladů? Nákup-prodej tuším spadá do nákladového paušálu 60%.



3.

V létě roku 2020 jsem koupil nový LCD monitor. Když jsem zjistil, že je nekvalitní, odstoupil jsem od kupní smlouvy. Po vrácení zboží mi na účet vrátili peníze, cca 17tKč.

DOTAZ 3: Musím příjmy tohoto typu zahrnout do sumy příjmů pro daňové přiznání? Já to opravdu nevím. Myslím si, že ne, ale vím jistě, že správce daně nezajímá co si myslím.