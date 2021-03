Jen doplním, že na našem území jsme měnovou reformu zažili celkem 3 krát - 1918, 1945 a 1953 i když je pravda, že ty první dvě byly "omluvitelné", protože přišly po válce, kdy bylo hospodářství značně rozvráceno a bylo potřeba ho nějak spustit.



Založit účet si můžeš kde chceš, není pro to potřeba žádné povolení, ani svolení, jen bys neměl zapomenout uvést úroky v daňovém přiznání, minimálně z evropských zemích, které tyto informace aktivně nahlašují.



O jak velké částce uvažuješ? Vzhledem k mizivým úrokům možná bude výhodnější si peníze na dané cizí měny směnit a dát do slamníku, pokud tedy nehodláš směnit miliony. Také bych nedoporučoval cizoměnový účet v jiné měně, než je měna země, kde budeš mít peníze uloženy, protože tím sčítáš rizika (měny i země) a navíc přidáváš riziko, že daná země cizoměnové vklady nějak postihne - viz případ v Argentině, kdy byly prakticky zabaveny dolarové vklady, resp. byly nuceně směněny 1:1 na argentinské peso (dnešní kurz 1:90), tedy ještě horší, než byla měnová reforma v roce 1953 u nás (to se měnilo 1:5 až 1:50, průměrně za celé hospodářství to bylo 1:10).



Vzhledem k AML nejsou banky moc ochotné otevírat účty na dálku, jsou tu fintechy jako N26, Revolut a podobně, ale i ty mají svá úskalí (konkrétně Revolut je známý tím, že má AML udělané fakt bídně a náhodně blokuje různé účty). V USA si bez čísla sociálního pojištění prý účet neotevřeš vůbec a na dálku teprve ne.



Na eurový účet bych doporučil si (až situace dovolí) zajet do Německa a otevřít účet tam. Počítej ale s tím, že většinou nejsou zdarma (pokud nesplníš podmínky, jako např obrat). Čechům je vstřícná VR Bank Zittau, která prý má mobilní bankéře, kteří jezdí i na některá místa v ČR a je schopna komunikovat i česky. Vybírat peníze můžeš přes bankomat, vkládat jedině převodem nebo osobně na pobočce v Německu