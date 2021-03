Dobrý den,



Mám dotaz na zkušenější. V roce 2019 jsem si byl založit živnost na opravy vozidel. Jelikož jsem v té době ještě neměl zřízenou provozovnu, paní na živnostenském úřadě mi řekla, že živnost mi začne platit, až dodělám provoznu a přihlásím se na finanční úřad.



Provoznu mi nakonec neschválili. Ovšem na finanční úřad jsem se zapomněl přihlásit. Je to již 2roky a teď bych chtěl živnost úplně zrušit. Co by jste mi doporučili udělat?



Co hrozí za nepřihlášení na FÚ. Za celou dobu jsem vůbec nezačal podnikat, nic nevydělal na ŽL.



Celou dobu jsem zaměstnaný u zaměstnavatele.



Moc děkuji za rady,

Karel Mazanec