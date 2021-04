Dobrý den,mám dva dotazy ohledně daňového přiznání. Na začátku loňského roku (leden 2020) jsem prodal nemovitost (nebytový prostor - pozemek, na kterém se nachází garáž), který jsem získal darem v roce 2018.Můj první dotaz, zda lze na zisk z prodeje garáže uplatnit osvobození od daně z příjmu podle zákona o daních z příjmu par. 4 odst. 1 písm. b), tedy zjednodušeně použití příjmu na obstarání bytové potřeby? Příliš se v přechodných ustanoveních zákona nevyznám, ale mám z nich pocit, že bohužel účinnost je až od následujícího roku..Druhý dotaz na to navazuje, že když uvedu tento příjem do daňového přiznání, lze si od příjmu odečíst nějaké výdaje, když jsem nemovitost dostal darem, tedy nemám žádný dokument ohledně ceny nemovitosti v době získání (v roce 2018). Lze v cenové mapě dohledat cenu nemovitosti 3 roky zpětně, případně by se musel zadávat znalecký posudek na cenu v době zisku?Děkuji