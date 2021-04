Dobrý den,

rád bych požádal o radu ohledně údajného dluhu za svoz komunálního odpadu.

Tak jako řada dalších jsem se s příchodem ekonomické krize kolem roku 2010 dostal do problémů, mezi které patřil i dluh za svoz odpadu. Poté, co jsem se ke konci roku 2014 dostal z nejhorších problémů, jsem oslovil městský úřad, aby mi vyčíslili veškeré dluhy za svoz odpadu (tento dopis mam ještě uložen v počítači). Vyčíslení dluhů přišlo (dlužil jsem podle rozpisu za 3 roky) a to jsem podle zaslaných pokynů uhradil a věc považoval za vyřízenou. (Dopis s vyčíslením již po sedmi letech nemám.)



Nyní mi přišlo, že dlužím za rok 2013 500Kč a pokud částku do 15ti dnů neuhradím, dávají dluh k exekuci. Při telefonickém hovoru popřeli, že by mi kdy jakékoliv vyčíslení dluho poslali. Jelikož se tato "pohledávka" řídí daňovým řádem, nemusí projít soudem a je přímo vykonatelná. Pokud by tato věc byla řešena soudem, předpokládám že bych měl šanci na výhru, neboť nepřímým důkazem pro moje tvrzení by byly například i 3 platby zaslané v jeden den roku 2014 na účet Města Pardubice.

Nejde tak úplně o částku, jde o princip a o to, jak se Městský obvod Pardubice I chová.



Pokud jsem na sklonku roku 2014 žádal o vyčíslení celkového dluhu, nebylo jejich povinností vyčíslit všechny dluhy? Nebo toto dělají záměrně, aby měli co vymáhat?



Jelikož se odpady řídí daňovým řádem, nevím, zda je v tomto případě aplikovatelný §1975 NOZ, tedy prodlení věřitele, který říká "Věřitel je v prodlení, nepřijal-li řádně nabídnuté plnění nebo neposkytl-li dlužníku součinnost potřebnou ke splnění dluhu."





Poradíte, někdo, zda je jejich postup v pořádku, nebo zda strany Uřadu městského obvodu - Statutární město pardubice, Mestský obvod Pardubice I došlo jejich neposkytnutím součinnosti k porušení některých zákonných ustanovení a jak se jejich jednání bránit?





Děkuji za Vaše rady a odpovědi