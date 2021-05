Zemřel můj biologický otec, Slovák. Měl ještě jednu nemanželskou dceru, a manželku se dvěma syny, které adoptoval. Žena kdysi zemřela, a zbyli synové, již dávno plnoletí.

Zbyl po něm byt. My, čtyři děti, jsme dědicové. Ani se neznáme. Já a sestra bychom byt nejraději prodaly, a vše rozdělily. Naši "bratři" s tímto nesouhlasí, vyplatit nás nechtějí, prodat byt nechtějí, od nás vyplatit nechtějí. Nikdo tam nebydlí, "bratr" nás tam nechce ani pustit.

Co můžeme dělat? Ještě ke všemu je byt na Slovensku, já bydlím v ČR. Můžeme chtít se sestrou nějak soudně, aby nás vyplatily? Nebo prodat náš podíl? Vůbec nevím co dál, je to patová situace.

Moc děkuji za odpověď.

M.