Dobry den,

poprosil bych o radu na prakticke zpracovani. Jako OSVC Poskytnu IT sluzbu do UK. Jiz v minulosti jsem jednou podaval a daval 0% VAT a pouze priznal tusim v souhrnem hlaseni/ kontrolnim.



Odchodem z EU, co konkretne se prosim zmeni lo?



Aplikovat sazbu DPH ??

V Kontrolnim/souhrnem hlaseni se uvedeni meni na jine radky?



Moc dekuji