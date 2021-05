Dosahl jsem moznosti vybrat pulku nasporenych prostredku v transformovanem fondu (stare penzijko - TF) formou vyplaty vysluhove penze - kazdy mesic cca 2000 Kc po dobu 10 let. Napadlo me, ze bych za tyto prispevky mohl pravidelne nakupovat ruzne podilove fondy - domaci, zahranicni... vyber je dostatecny. Vyhodou by byla naprosta svoboda a moznost disponovani s prostredky dle vlastni vule. Druhou variantou se jevi kompletni prevod prostredku do noveho penzijka (DPS). Jakou variantu by jste volili vy a proc?