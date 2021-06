spořitelna 65000- 70000

banka 53400

spořitelna 93000 - 100000

banka 116000

Zdravím, chci refinancovat úvěr ze stavebního spoření, protože aktuálně platím skoro 4 % (potom, co se meziúvěr splatil a přehouplo se to do řádného úvěru). Jsem aktuálně na rodičovské dovolené a pracuju na dohodu o pracovní činnosti, což mě diskvalifikuje u mnoho bank, navíc chci refinancovat poměrně malou částku (méně než 700 000). Chci to mít splacené pokud možno co nejdřív, ideálně za 8 let. Aktuálně mám rozjeté žádosti u tří institucí, dvě stavební spořitelny a jedna banka.Spořitelna 1 meziúvěr 1,84 % a řádný úvěr 2,99 %Spořitelna 2 meziúvěr 1,99 % a řádný úvěr 3,60 %Banka - 1,79 % s fixací na 5 letNejsem si také jistá, jestli chci k úvěru klasický balíček pojištění smrti a schopnosti splácet nebo to chci řešit zvlášť skrz životní pojištění. Ve všech případech jde o pokles úrokové sazby o 0,1 až 0,2 %, tedy nic závratného. Dívám se na to, kolik celkem přeplatím a pořád z toho nejsem moudrá, co si vlastně vybrat. Úrokové sazby mám možnost mít tyto.Tolik bych přeplatila celkem:s pojištěnímbez pojištěníMéně práce je určitě s bankou a obecně by měl být výhodnější úvěr u banky, mně to ale v tomto srovnání zas tak skvělé nepřijde. Navíc u banky musím každý měsíc opravdu platit přesnou částku, kdežto u stavebka můžu i delší dobu platit málo, bude-li to potřeba (o to se mi samozřejmě úvěr prodlouží, ale je to pořád menší zlo než mít výpadek v platbách bance).Mohl by mi někdo poradit, co s tím? Je úvěr ze stavebka opravdu takové zlo? Uniká mi tady něco, co bych měla před rozhodnutím vědět/zvážit?