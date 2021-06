Zvravím Vás, chci se zeptat jestli by mi někdo povolanější neporadil ohledně životního pojištění. Můj zaměstnavatel přispívá na životní pojištění 600 kč měsíčně. Mám už uzavřenou životní pojistku, kde jsme já, manželka. Myslím, že jsme pojištění dostatečně, je tam 2x vykryté plnění do výše hypotéky atd. Na tohle životní pojištění se nedá tento příspěvěk od zaměstnavatele uplatnit (lze to uplatnit jen na smrt a invaliditditu 3. stupně).



Je zde možnost založit si nové životní pojištění s minimálním plněním a zbytek jako investiční životní pojištění. Je jasné, že jako investice to není nejlepší volba (to máme fondy atd.) , nicméně je to asi tak jediná, jak mohu dosáhnout na ty peníze od zaměstnavatele. A přece jenom za rok to dá nějakých 7200 Kč. Navíc je zde taky možnost, že třeba po 3 letech skončím u zaměstnavatele, další již přispívat nebude a mě se nebude chtít platit tento produkt, tak se bude sjednávat výpověď a následně částka, která se zde naspořila bude nižší o daň. Nicméně pořád je to možnost jak na tyto peníze dosáhnout, pokud by se to podařilo a investice by byly v plus tak by to mohlo hodit nějaký peníz na přilepšenou, kdyby to bylo na nule tak každopádně jsem nic neztratil.



Nebo má někdo ještě nějakou jinou zkušenost či podobný případ nebo lepší řešení? Mnohokrát děkuji za odpověď.