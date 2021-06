Zdravím,mám účet u FIO banky a můj zůstatek je pod 100 korun už docela dlouho a nic mi tam nechodí,tak bych se chtěl zeptat,jestli z toho vyplývají nějaké sankce nebo poplatky.Už je to déle co mě zaměstnanec banky ujišťoval,že to nevadí,ale znáte to...Jestli se vyznáte,tak třeba můžete napsat i jiné banky,aby si to i přečetli lidé se stejným problémem