Mám už docela dlouho kapitálové životní pojištění Dynamik sjednané kdysi s ČP. Na to, že se každou chvíli chce někdo vrtat v mém životním pojištění, jsem si už docela zvykl a všechny posílám do ... . Údajně je to produkt s velmi dobrou marží a tak chce každý hrozně ukončovat stávající a sepisovat novou smlouvu. Že to je špatný produkt jsem taky pochopil, když jsem měl před pár lety úraz. I přesto jsem se rozhodl, že už na to nebudu sahat a nechám to dožít kvůli té "spořící" složky, ať mi tam zas nenaskočí nějaká smluvní pokuta za předčasné ukončení smlouvy a podobně.Docela se mi to dařilo do těchto dnu, kdy to vzdali přeprodávači pojistek, ale kontaktovala mě přímo GČP. Na dotaz, proč to všechno, začali s nějakou pohádkou, že ve smlouvě jsou nějaké právní chyby vzniklé přechodem na nový občanský zákoník a nějaké cizí firmy tyhle smlouvy napadají. Na dotaz, proč by měla nějaká cizí firma napadat náš smluvní vztah už jsem se raději smysluplné odpovědi nedočkal. Jen blábol typu je to divné, ale je to tak.Přečetl jsem nějaké články na toto téma a v zásadě jsem se dověděl, že podobných průserových smluv jsou snad dva miliony, ale nikde, jak z toho ven. Narazil jsem i na web https://www.podvedeniklienti.cz/ . Nedokážu s jistotou odpovědět na všechny otázky, ale pole dotazníku na je jejich webu je docela slušná šance, že má smlouvá je neplatná, což by samo o sobě mohl být problém, kdyby mělo dojít na nějaké plnění. Ten nový tzv. "dodatek" některé články označuji za de facto novou smlouvu a já s tím souhlasím, protože ta hrůza má 24 stran. Tak si dodatek určitě nepředstavuji.Dostali jste už někdo tento dodatek k podpisu? jak jste s tím naložili? Na první pohled tam asi nic hrozného nevidím. Spíš se tváří, že to je zlepšení podmínek proti stávajícímu stavu, protože jim teče do bot a chtějí to narovnat, ale po těch "důvodech", proč to má být potřeba podepsat, jim už nějak nevěřím. Soudit se s nimi neplánuji, takže opravení a mírné zlepšení staré špatné smlouvy, je asi OK, ale nerad bych tam v tom přehlídl nějakou další levárnu.