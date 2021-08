Dobrý den,

omlouvám se za případný hloupý dotaz, ale nikdy předtím jsem to neřešil.



Vyskytla se mi příležitost poskytnutí služeb do Německa, ale prozatím jsem všechny služby prováděl pro ČR. Proto bych se rád zeptal.



Dodavatel: Já, OSVČ vedlejší, neplátce DPH

Odběratel: Fyzická osoba nepodnikající/OSVČ (ještě se odběratel rozhodne) neplátce DPH žijící v Německu s Německým bydlištěm atd.



Jak fakturovat?

Stanovit kurz EUR a počítat to vše v EURech?

Mám nějako vyčíslovat DPH, když jsem neplátce?

Mám někde podávat souhrnné hlášení?



Dočetl jsem se, že za tyto služby by se jednalo o MOSS (eletronické služby), ale jen pro plátce DPH? Nebo jak to celé je?



Budu se moc těšit na Vaše odpovědi a případnou pomoc. Mějte hezký den.