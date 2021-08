Pokud začátkem příštího roku už poslední zaměstnavatel nebude existovat, protože ukončil svou činnost, tak vám roční zúčtování daně neprovede nikdo. Patrně vám pak nezbude nic jiného, než si sám podat daňové přiznání na finančním úřadě. Na internetu se v prvním čtvrtletí roku vždy vyrojí plno návodů na vyplnění daňového přiznání, pokud pohledáte, jistě nějaké najdete. Momentálně budou nejaktuálnější ty ze začátku letošního roku.



Budete za tímto účelem potřebovat potvrzení o příjmu (formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti...) ode všech zaměstnavatelů, které jste měl v roce, za který podáváte přiznání (tj. ve vašem případě od jediného zaměstnavatele, kterého jste ten rok měl; od Úřadu práce nic, to se tam neuvádí). Někteří zaměstnavatelé ho bývalému zaměstnanci vystavují automaticky po zpracování posledních mezd, mnozí zaměstnavatelé ale čekají, až je o jeho vystavení dotyčný sám požádá, protože je na rozhodnutí zaměstnance, zda toto bude vůbec chtít řešit. Pokud vám toto potvrzení váš bývalý zaměstnavatel ještě nevystavil a vy máte důvod se domnívat, že zanedlouho ukončí svou činnost, požádejte ho o vystavení tohoto potvrzení ještě dnes. Kdyby firma opravdu skončila, tak se vám později to potvrzení bude těžko shánět a kdo ví, zda se vám to podaří.



Pro podání daňového přiznání doporučuji použít online formulář na webu EPO (zkratka od Elektronická podání pro finanční správu - viz Daňový portál). Stačí zadat do Googlu "EPO" a patřičný odkaz na portál vám to vyplivne hned na prvním místě.



Pro daň z příjmů fyzických osob jsou tam k dispozici dva formuláře - jeden zjednodušený pro lidi, kteří měli v tom roce příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) a druhý pro ty, co měli kromě zaměstnání i jiné příjmy (např. podnikání, nájem atd.). Pro vás je vhodný ten první zjednodušený formulář, ale i kdybyste použil ten druhý formulář, nebude to žádný problém. V EPO lze vše vyplnit online, stačí doplnit údaje z potvrzení o příjmu do příslušných kolonek, doplnit různé daňové slevy a nezdanitelné položky co si nárokujete, a vše se vám samo spočítá. Pak už jen zaškrtnout, že žádáte o vrácení přeplatku a uvést číslo účtu, kam ho chcete poslat.



Po správném vyplnění všech potřebných údajů si vygenerujete vyplněný formulář ve formátu PDF, vytisknete ho, podepíšete a donesete na finanční úřad. Nebo lze využít i možnost odeslat formulář online bez elektronického podpisu, ale v takovém případě stejně musíte ještě vytisknout, podepsat a do 5 dnů fyzicky doručit na finanční úřad dokument Potvrzení o podání, které vám to vygeneruje po tomto elektronickém odeslání.



Pokud si nárokujete různé odečty a slevy, např. úroky z úvěru, životní pojištění, daňové zvýhodnění na děti apod., je potřeba k daňovému přiznání přiložit patřičná potvrzení (např. potvrzení o zaplacení úroků, potvrzení manželky, že neuplatňuje zvýhodnění na děti ona). K papírovému přiznání je potřeba přiložit tyto doklady fyzicky, nejlépe v originálech (pokud máte), k elektronicky podanému přiznání je potřeba příslušné dokumenty naskenovat a soubory přiložit jako přílohy.