Dobrý den,zakoupil jsem si server v únoru 2019 a nájemné chodilo jak mělo a vše bylo zalité sluncem. Na základě této zkušenosti jsem v březnu 2020 zakoupil další server. Nájemné v plné výši přišlo ještě v květnu 2020. Na základě prosby pana Šuby došlo ke snížení nájmu na 1/3 a pak na 1/5 a to v říjnu 2020 přišla poslední 1/5. Na listopad 2020-leden 2021 nechodilo nic s dohodou příslibu úroku za každý měsíc a server. V únoru 2021 začali chodit opět 1/3 nájmy a v květnu-červenci 2021 začali chodit nájmy v plné výši. Poslední email od pana Šuby mám z 5. srpna 2021 kdy avizoval na zdravotní problémy.A přichází zlom, kdy 23. 8. 2021 nepřišlo nájemné tak jsem 24. 8. 2021 napsal email na martin.suba@safefuture.cz kdy přišlo oznámení, že email neexistuje. Z emailu info@safefuture.cz také nikdo neodepisuje a na telefonním čísle 730 870 820, který na pana Šubu mám sice vyzvání, ale nikdo to nebere a nereaguje ani na SMS.Zjistil jsem, že pan Šuba 19. 8. 2021 přibral společníka rumunské národnosti Arpad Derdeshshi a 23. 8. 2021 v tichosti na něj přepsal firmu. Byl jsem jak na adrese Oblouková 752, což je rodinný dům Ing. Lenky Hruškové RELAX ZONE spol. s r. o. Po panu Šubovi ani slechu. Adresa pobytu v ČR Arpada Derdeshshiho je areál v Hradci Králové s několika společnostmi a sociální ubytovnou.Všechno přestalo fungovat od března 2020 a nejspíš se nedozvíme nakolik by to fungovalo dál nebýt covidové pandemie.Každopádně bilance je následující za první server vyplaceno téměř 180tis. Což byla pořizovací hodnota serveru a za druhý server vyplaceno cca 56tis. Takže cca minus 125tis. Úroky jsem neviděl logicky ani z jednoho.Jak píšou předchozí varovné diskuse tak jim musím dát za pravdu a nemá cenu se obhajovat, že ze všech stran posloucháte investujte, že jsem fandou takových technologií a že pan Šuba mne zcela přesvědčil svými budoucími vizemi a lidé jsou prostě nepoučitelní a je to marny, je to marny, je to marny. Je docela možné, že jsem poslední a jediný komu něco dluží a kdo investoval.Pokud máte stejnou zkušenost tak mne prosím kontaktujte na bugma@email.cz nebo na tel. 739 388 067.Dnes hodlám podat na pana Šubu trestní oznámení.