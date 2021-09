Dobrý den,

je regulace investičních poradců, a dalších podobných pozic v investiční firmě, která jim zakazuje provádět svoje osobní investice? Chápu, že je to blízko nebo dokonce by mohlo dojít k insider tradingu, zajímá mě jestli je to nějak regulováno přímo zákonem anebo je to o firemní politice?

Snažil jsem si to sám najít, ale nenašel jsem žádnou přímou odpověd, abych si byl jistý.



Děkuji za jakoukoliv reakci.