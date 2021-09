Zdravím !Som tu nový, a založil som si tu účet, pretože hľadám potvrdenie pár informácií o spoločnostiach, ktoré som uviedol v predmetu tohto príspevku. Na začiatok ešte dodám, že nikam som žiadne peniaze nikomu neposielal, aktuálne sa len snažím pozbierať čo najviac informácií. Na inom fóre sa nikto neozval, tak skúšam tu - chcem len potvrdenie toho, čo si myslím.Zhruba pred týždňom ma kamarát zavolal na stretnutie. Povedal mi, že nejde o finančné poradenstvo, avšak to sa ukázalo ako polo-pravda. V skutočnosti som s ním mal diskusiu ohľadom investovania do zlata. Chlapec vo svojom prednese urobil zopár chýb, a tak som si vypýtal papier a pero, a začal som si spisovať všetky možné informácie, ktoré som považoval za dôležité:01) Firma, ktorá sa zlatom zaoberá, sa volá, budem ich volať Toto sú ich webové stránky . Do očí mi okamžite udrela istá "šablónovitosť" celého webu, a ich doménu, "safeandhome.com", považujem za veľmi zvláštnu.02) Kamarát tvrdil, že sídlia v Lichtenštajnsku, ale s tou krajinou majú spoločný len názov ulice - v skutočnosti sídlia tu:03) Dostal som typický "pep talk":- o investovaní do zlata ako najstabilnejšej komodity;- že daná firma určuje kúpnu cenu (a pre ich klientov je znížená vďaka "poplatku za príkaz (?)", ktorý to celé kryje; do akej miery sa ich cena líši od iných spoločností, sa mi nepodarilo vypátrať);- boli mi prezentované možnosti v akej výške investovať (pravidelné mesačné nákupy);- zlato je uchovávané v Rakúsku v trezoroch (boli mi ukázané fotky, a mal som možnosť si do ruky chytiť aj fyzický kus, samozrejme zabalený do obalu ako baterka do hodiniek - porušenie obalu vraj znamená drastické zníženie hodnoty zlata, ktoré je v ňom zabalené);04) zlato kupujú od 2 najkvalitnejších spoločnosti - nezapísal som si, ktoré presne to sú, ale ich webové stránky, ktoré som uviedol vyššie, uvádzajú, že všetky nakontraktované firmy musia mať certifikáciu "" (a ich logo som videl vyrazené na tom fyzickom kuse, ktorý som mal v rukách);05) majú vlastnú mobilnú aplikáciu, cez ktorú môžem sledovať vývoj mojej investície (nielen do zlata, ale aj do iných vecí, ako fondy, ak by som si cez nich nejaké zjednal);06) firma vraj funguje "" = pyramída (ak niekoho donesiem do systému, dostanem 1g zlata ako bonus) (tu som s kamarátom spadol do diskusie, že "aj banky sú pyramída" - zrušil som ho otázkou, že ak ja donesiem známeho do banky (za ktorého dostanem nejaký bonus), či dostanem bonus aj vtedy, keď on donesie niekoho ďalšieho ?Mimo to bola diskusia úplne normálna, bavili sme sa o investovaní ako takom, tu a tam som ho nachytal na drobných, ale podstatných, detailoch, a povedal som mu, že sa ozvem. O pár dní neskôr som začal hľadať, čo to vlastne je za spoločnosť, a až vtedy som si na papieri všimol logo inej firmy, "Phoenix Investor". A došlo mi, že kamarát vlastne pracuje pre nich, a nie pre ACI, ako som sa domnieval.Začal som teda hľadať, čo to je za firmu, a vysypalo sa na mňa solídne kvantum informácií, z ktorých nemám dobrý pocit:1)je partnerská spoločnosť pre2) Čo ma ale zarazilo, je, že iba SK a CZ lokalizácia ich webu uvádza ACI GmbH ako partnerov - EU a AT verzia nie.3) Ďalšie hľadanie mi odhalilo množstvo odkazov na istú firmu menom, a väčšina odkazov písala o bankrote danej firmy. Mimo to som ale našiel ďalšie odkazy, ktoré uvádzajú, že ľudia stojaci zasú tí istí ľudia, ktorí kedysi pracovali pre jeden zo zdrojov . Či to platí aj pre rakúsku pobočku, alebo len pre českú, neviem posúdiť.4) No a nakoniec - dôvodom bankrotuje krach jedného z fondov, do ktorého poskytovali investície, SHEDLIN, a nakoniec sa stali sami obeťouod firmyMimo toto všetko mi vadí ešte jedna vec - o nejakej firme ACI GmbH som počul prvý krát. Skúšal som ich hľadať cez Google, ale vypadlo mi z neho len veľmi málo relevantných odkazov. Skúšal som aj hľadať vyslovene firmy, ktoré sa zaoberajú investíciami do zlata, ale táto konkrétna firma sa neukázala nikde. Proste, čisto z pohľadu vyhľadávania, je ACI GmbH "neznámou entitou".Nebudem tvrdiť, že Phoenix Investor alebo ACI GmbH sú zlé firmy, neviem o nich nič okrem toho, čo som našiel na internete, a verím, že možno u nich pracujú ľudia, ktorí vedia, čo robia, avšak to kvantum negatívnych informácií, ktoré som doteraz našiel, na mňa kričí, aby som žiadnu investíciu cez nich nerobil, a dal ruky od nich preč.Chcem sa opýtať, či je môj vnútorný pocit správny ? Prípadne je tu niekto, kto už s týmito firmami mal do činenia ? Ak sa moje predpoklady ukážu ako správne, tak nielen že ja odmietnem investovať, ale budem sa snažiť aj môjho kamaráta vytiahnuť z tohto systému von.S pozdravom,GWIB