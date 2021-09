Darovací daň sice byla zrušena, ale nahradila ji daň z příjmů (15 %). V případě darů jsou od této daně osvobozeny (stejně jako tomu bylo i dříve u darovací daně) dary, které obdržíte od svých blízkých příbuzných (rodiče, sourozenci apod.).



Pokud jste fyzická osoba – nepodnikatel, jsou od daně osvobozené všechny vámi obdržené příležitostné dary, pokud jejich celková hodnota za celý kalendářní rok nepřekročí částku 15.000 Kč. Není přitom důležité, zda jsou osoby, které vás obdarovaly, s vámi v příbuzenském vztahu. Pokud příležitostné dary tento zákonný limit přesáhnou, vznikne vám povinnost platit 15% daň z příjmů z celkové hodnoty darů (tj. nikoli pouze z částky přesahující těch 15.000 Kč, ale z celé obdržené částky).



Částku obdržených darů nelze ponížit o výdaje, daní se celá výše darů.



Pokud byste tyto peníze nechtěl posuzovat jako dar, ale jako „příležitostný příjem“, pak byste velmi rychle zjistil, že se vůbec nejedná o příjem příležitostný, ale naopak o příjem soustavný, tj. o podnikání.



Příležitostný příjem je příjem z činnosti náhodné, ojedinělé, neopakující se. Například posečete trávu sousedovi, jednorázově (!) prodáte někomu jablka z vlastní zahrádky, opravíte známému motorku apod. Vy však provozujete ten herní server po celý rok a očekáváte, že za to obdržíte od uživatelů příjem ve formě „donací“. To podle mě naplňuje definici podnikání = soustavná činnost vykonávaná za účelem dosažení příjmu. Tím pádem máte povinnost (nikoli jen možnost, ale přímo zákonnou povinnost) zřídit si živnostenské oprávnění a vést to jako podnikání, jinak může být vaše činnost označena za neoprávněné podnikání, za které vám hrozí vysoké sankce.