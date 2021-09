jen upřesním, že ten tzv. registrovaný účet šel celkem jednoduše změnit, nejdříve papírovým dokladem na pobočce, poté už i v internetovém bankovnictví.ING byl spořící účet, chce to tedy hledat mezi spořícími účty - od Poštovní spořitelny mám Červené konto, které to má stejně, ale myslím, že už nejde sjednat. Omezení na transakční účet má také FIO konto ( https://m.fio.cz/cs/fio-konto ), ale to se týká jen převodů do jiných bank. Tj. je možné převádět na účty u FIO (i cizí) a jeden mimo tuto banku.Spíš napiš způsob použití. Napadá mě následující použití: chci babičce založit účet, ale protože mám strach, že s internetovým bankovnictvím moc neumí a připravila by se o úspory, chci, aby mohla posílat peníze jen rodinným příslušníkům, kteří za ni vše zařídí. Tady by se perfektně hodil FIO účet na jednoho z rodinných příslušníků s omezenými právy disponenta (to Fio umí celkem dobře) pro ni.