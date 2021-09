Dobrý den



Řeším následující problém:



Jsem plátce DPH a podnikám ve více oborech, přičemž jedním z nich je nově i affiliate marketing (Propagace nějakého produktu za provizi). Mám založen affiliate účet u Clickbank (affiliate síť), kde se mi postupně shromažďují vydělané dolary (řádově jednotky tisíc USD), které bych rád poslal na svůj účet v ČR. Nevím si však rady, jak danou sumu dostat do účetnictví, jelikož po mě daná affiliate síť nevyžaduje vystavení faktury. Jediné co potřebují znát, je číslo mého účtu a EIN (Employer Identification Number - není problém získat od IRS). Také by mi pomohlo, kdyby mi někdo poradil, jak je to z DPH, jelikož tu v USA neznají.



Přemýšlel jsem, že bych vystavil novou fakturu bez DPH na vyplacenou částku. Nicméně, nevím, zda by tohle byl správný postup a rovněž uvažuji nad tím, jaký kurz pro převod bych měl případně použít?



Děkuji předem za jakoukoli radu.