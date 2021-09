Dobrý den, přišel jsem pro radu.

Přes banku se našlo 5 neobchodovatelných akcií Zbrojovka Vsetín a.s.

Hodnotu neřekli, ( nalezen pouze historický údaj z roku 1998 23,- Kč.)

Banka nabízí zřízení obchodního účtu, s tím že by se neobchodovatelné akcie převedli pod obchodníka a přes něj lze akcie prodat.

Kupce musím najít sám.

Naznačil, že nemá otálet protože hrozí akciím promlčení/zrušení.



Kde zjistit současnou hodnotu akcií Zbrojovky?

Kde se dají tyto akcie nabídnout a prodat?

Jak rychle je potřeba jednat?

Stojí za to se tímto zabývat, nezaplatím více na poplatcích?