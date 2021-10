Dobrý den,

jsem rodič dítěte s potvrzeným autismem a od soukromé firmy dostanu finanční dar na zaplacení speciální školky.

Dotazů mám několik.

1,Může ,ze zákona,tato firma poslat peníze na můj soukromý účet,ze kterého bude zaplacena školka?

2,Pokud následně prokážu firmě využití těchto peněz faktůrou,bude to pro firmu dostačující pro doložení odečtu z daní?

3,V případě,že mám příjemce(dítě s postižením),i využití těchto peněz (např.na zaplacení speciální péče) i sponzora a nechci to řešit přes veřejnou sbírku,jak nebo kde mohu tyto peníze legalní cestou uložit a následně čerpat,aby tam byly vedeny jako peníze na onu péči? a je to vůbec nutné?

Děkuji